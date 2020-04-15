還在每桌位置上放置消毒水，讓民眾在用餐前後都可自行消毒。（吳建輝攝）

為了這次防疫工程業者1共停業10天，改造包含料理區，出餐區，座位區等等，幾乎打掉重練，也增加店內排水設施，避免因潮濕細菌滋生。（吳建輝攝）

專程從埔心到員林吃飯的劉先生說，他在彰化第一次看到這樣子的隔離版，老闆這種隔離措施讓人非常安心，可以減少飛沫傳染，保護自己也保護別人。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情肆虐全球，讓各行各業者損失慘重，只能咬牙苦撐，但民以食為天民眾不能不吃飯，許多民眾害怕外出改叫外賣，因此直接衝擊到店面餐飲業者，彰化員林就有餐飲業者，因應疫情斥資近百萬，店休10天，將店內環境進行全面升級，還訂製專用壓克力板，來阻隔民眾飛沫噴濺傳染的風險，也在每桌位置上放置消毒水，讓民眾在用餐前後都可自行消毒。

員湘園鴨肉飯老闆藍偉洲表示，疫情爆發後就看到許多店家，設置類似的壓克力隔離版，但當時國內疫情還算平穩，所以沒做，後來疫情逐漸蔓延全台，他才開始著手下去計畫，也利用機會將開業五年的鴨肉飯店，進行全面的大整修。

藍偉洲說，他斥資80多萬元，在用餐區訂製壓克力隔離版，因為他要求比較高，包括壓克力切角要圓弧，以免刮傷客人，更直接將壓克力鎖在木桌上，相對牢靠，讓消費者可以安心用餐，也在每桌放置消毒水，讓客人可以在用餐前後自行消毒。

藍偉洲說，為了這次防疫工程，1共停業10天，改造包含料理區，出餐區，座位區等等，幾乎打掉重練，也增加店內排水設施，避免因潮濕細菌滋生，另外除了每月固定的消毒外，還帶店內所有員工去施打肺炎疫苗，雖然不是針對新冠肺炎，但多少能增加自身免疫力，員工就像家人一樣，費用當然公司出。

藍偉洲還說，因為顧客是他們的資產，今天如果在店內發生感染，不管對店家、客人、還有員工，都是一種傷害，他有責任要去把關，防疫期間也沒辦法去算成本，只希望大家有一個安全無虞的用餐環境。

(中時 )