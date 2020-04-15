屏大科普系學生研發酒精自動噴霧機，不排除下鄉至學校推廣組裝教學，一同對抗新冠肺炎。（林和生攝）

新冠肺炎疫情延燒，有鑑於手動按壓酒精瓶恐造成接觸傳染，屏東大學科普傳播學系學生歷經改造與測試，最後以小學生常用的智高積木、搭配紅外線感應器和外部馬達，設計出結構耐用，且僅千元成本的自動酒精噴霧器，有利大量組裝和進入校園推廣。

屏大科普傳播學系副教授吳聲毅表示，疫情期間一直很期待同學可以把平日所學應用到相關問題解決上，呼應「大學社會責任」的實踐來落實。

科普系大四學生周炫辰觀察發現，疫情高峰時、台灣確診人數不斷上升，手部消毒成了顯學，除用肥皂洗手外，多數人都選擇以酒精消毒，坊間推出各式容器裝填的酒精噴瓶，然而忽略一旦接觸噴瓶時，就會接觸病毒，因此希望將噴酒精動作自動化，以減少接觸機會。

研發階段考量往後的普及性，周炫辰說，希望可以做成小學生也能自行設計與製作的版本，在搜尋各種資料後，先以microbit配合擴充版，加上紅外線感應器和沉水馬達，打造第一代自動酒精噴霧器。

但在充滿酒精的環境中使用沉水馬達，一旦火花或漏電，可能有安全疑慮，滾動式檢討後改採外部抽水馬達，配合一般乾電池，未來更期待能改為USB接頭，就可以行動電源供電。

周炫辰說，自動酒精機成本低且利於大量安裝，未來不排除可以帶著小學生一起做，不僅能有效生產，且可廣泛使用，對於防疫有一定助益。

(中時 )