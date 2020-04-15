警方查獲贓證物包括口罩7萬4009片、存摺本、郵局掛號包裹收據及證明單、超商繳費明細及手機等證物。（盧金足攝）

警方表示，生技公司以一片5-7元價格售出，以10元之價格出脫予劉女，以12-14元之價格於網路上兜售。（盧金足攝）

民眾切勿哄抬價格或無正當理由囤積防疫物資，以免誤觸法網。（盧金足攝）

刑事警察局3月底接獲民眾檢舉指出，一名劉姓家庭主婦涉嫌以高價在網路上兜售醫療用口罩，為避免投機分子囤積、哄抬防疫物資，趁亂大賺國難財，警方獲報後立即報請台中地方檢察署指揮偵辦，一舉逮捕3男1女，以4層圖利銷售，一片平均5元的口罩，被賣到12到14元，刑事警察局將持續積極查緝遏止不肖分子，趁機哄抬物價發災難財，以維護國人民生保障。

警方蒐證發現，劉女多次前往全家、7-11及郵局等處所寄送及接收口罩包裏，1日持台中地方法院搜索票，前往犯嫌劉女位於北屯區住處執行搜索，查獲口罩8681片等證物，並循線拘提其上游賣家陳男到案說明，13日擴大偵辦，溯源拘提上手陳男、江男等人到案說明，查扣口罩798片。

此外，並於台中市某生技公司查扣口罩1萬3720片、雲林某生技公司及所屬貿易公司查扣口罩5萬810片，其中本來較難買到的兒童口罩劉女在網路平台販售，造成搶購。

刑事局偵查第六大隊第六隊隊長王嘉華表示，生技公司以一片5-7元價格售出，江男承接後以6-9元價格轉售，並交由白牌車司機陳男送貨，另陳男接手後，以10元之價格出脫予劉女，以12-14元之價格於網路上兜售。

警方查獲贓證物包括口罩7萬4009片、存摺本、郵局掛號包裹收據及證明單、超商繳費明細及手機等證物。

警方指出，全案詢後依違反《傳染病防治法》第61條、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條、《藥事法》第27條及第92條等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦，劉女以15萬元交保，其他陳江等3男以10萬元交保。

警方呼籲，目前正處於嚴重特殊傳染性肺炎之傳染高峰期，各國政府均以防疫為優先，衛生福利部業於3月18日公告修正嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條，將一般醫用口罩、外科手術口罩、N95口罩，列為公告之防疫物資。

民眾切勿哄抬價格或無正當理由囤積防疫物資，以免誤觸法網，刑事警察局將持續積極查緝遏止不肖分子，趁機哄抬物價發災難財，以維護國人民生保障。

(中時 )