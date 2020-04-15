證交所表禦，永固-KY（5546）申報首次辦理股票公開發行暨初次上市前公開銷售之現金增資發行新股，依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第5條第1項及第58條第1項規定，預計自明（16）日起申報生效。

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