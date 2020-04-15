目前台灣地區的新冠肺炎確診者以國外返台民眾居多，其中有一對夫妻(案384和393)在美國住了30多年，被爆出在本次返台前已有症狀，卻仍登機，引發爭議。國民黨立委洪孟楷今天質詢時也質疑，日前政府對於受困武漢的國人表示自己選擇自己承擔，對於案384和393行政院長蘇貞昌對呼籲國人不要太計較，政府不應雙重標準。

洪孟楷今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時先提到，政府粗估一個返國的新冠肺炎確診者的治療直接社會成本約210萬，確診者當中有13位久居海外，這13人加起來就花費2730萬元公帑，當中有多少是回國前已有症狀？

衛福部次長薛瑞元回稱可能每個人不太一樣，目前並沒有在上機前要有健康證明，下機後如果發現有症狀會馬上家已採檢。洪孟楷表示民眾覺得有點不公平，蘇貞昌呼籲對這些人說不要太計較，但為何去中國大陸的民眾，之前衛福部長陳時中 就要他們自己選擇的要自己承擔，是否有政治操作狀況？

薛瑞元說這他他不清楚，政治不是常務官應該處理的。 洪孟楷追問有無估計需要花多少錢治療從海外返國民眾？薛瑞元表示不會區分是從海外回來的還是本土的，但最近追加預算時有估計，如果兩個月達到3千例確診，大約會是幾十億元。洪孟楷最後強調，國人該救助，但不要有雙重標準，不要對歐美的就呼籲大家不要計較，對大陸回來的就另一套標準，請問這點薛瑞元同意嗎？薛瑞元點頭稱是。

(中時 )