隨著農耕機械化，在彰化沿海鄉鎮傳統的黃牛到潮間帶拉車，載運鮮蚵到市場做生意的過程，已經逐漸沒落，在地人魏清水利用實地解說的方式，喚起當地人的記憶，他盼望能把傳統技藝代代相傳，成立「海牛學校」並找來6頭牛供他使喚，除了一起響應社區再造活動，更配合地方民俗節慶表演，逐漸成為地方上的「名校」。

魏清水說，早年到北部發展，後來返鄉找頭路，發現家鄉之美相當特別，他說，當時芳苑鄉充當「海牛」的黃牛車隊共50多頭，但現只剩10多頭，「如果再不保護，這個特色文化恐怕走進歷史」。

後來，魏清水成立「海牛車隊」，共有6頭牛當隊友，根據每日潮汐受理預約，導覽潮間帶生態，客源以社團、公司、家庭客為主，他更響應社區總體營造的口號，以海牛文化營造社區特色加上漁業署與彰化區漁會舉辦系列活動，讓海牛車隊受矚目，關注的人數急速攀升。

近幾年魏清水更發現這項產業的人與牛，都出現了斷層現象，希望能培育接班人才，幾年前也找另一位在地年輕人李昱志幫忙，也培訓新的牛隻，開發多元產品等經營文創項目，希望以產業經營來延續在地特色文化。

(中時電子報)