冠狀病毒大流行已經席捲了全球旅遊業，其中遊輪業可能是受打擊最深的。但目前已有好消息傳來，全球最大的郵輪商嘉年華（Carnival）執行長阿諾德·唐納德（Arnold Donald）已預告，明年的訂單大幅成長。

冠狀病毒大流行已經席捲了全球旅遊業，但也許沒有像遊輪業那樣受到打擊。隨著遊輪成為暴發地點，旅客病倒並死亡。作為回應，港口拒絕了船隻入境，旅客取消了旅行，世界上大多數遊輪公司已暫停運營。

嘉年華公司，一直是幾起備受矚目的船上爆發事件的中心。它的鑽石公主號在日本港口被隔離，這是大陸境外最早的重大疫情之一。

唐納德說，郵輪業將與其他旅遊業一起反彈。他表示：「旅行將返回，旅行和休閒，當它回來時，我們會隨之而起。我們已有大量的預訂。2021年的預訂量很高。」

在可預見的未來，嘉年華的100多艘船隊將無法運營，因此該公司正與旅遊業中的其他公司爭奪現金。嘉年華已完全利用其30億美元的循環信貸額度，並於本月初表示，它通過發行債務和股權混合債券籌集了約60億美元。

由於信用評級機構標準普爾（S＆P）和穆迪（Moody's）繼續審查該公司的降級（可能評級為「垃圾級」），嘉年華可能難以吸引更多的融資。然而，在沙烏主權財富基金上週披露了嘉年華8.2％的股份後，該公司股價飆升 。

嘉年華的股票14日當天上漲了8％以上。但是，自1月1日以來，股價已下跌超過75％。

瑞銀證券（UBS Securities）分析師羅賓•法利（Robin Farley）表示，在三大郵輪公司中，嘉年華最適合承受持續的低迷而沒有任何收入。她在本月初的一份報告中寫道，該公司可以在不賺錢的情況下生存長達15個月。

(中時電子報)