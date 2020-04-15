頭份市黃昏市場年代久遠，場地攤架已相當老舊。〔謝明俊攝〕

頭份市公所有意以建國花市當做黃昏市場攤商臨時安置場地。〔謝明俊攝〕

頭份市黃昏市場具有相當悠久歷史，市場內有多家知名美味小吃，但因建築、場地老舊，有安全及整潔問題，並影響市容，頭份市長羅雪珠規畫將以都更方式重建，將成為全國首件公家都更案。

頭份市黃昏市場位在自強路、仁愛路口，已有相當歷史，市場內有水煎包、烤鴨等多攤知名美食，是許多頭份人平日生活的一部份，甚至選舉期內，所有候選人都會來此拜票，爭取市民認同。

由於使用時間長久，市場內攤架及建築都已老舊，已有安全衛生顧慮，因此，頭份市長羅雪珠上任後，就積極規畫重建市場，提供市民及攤商一個安全完善的消費營業空間，市公所並計畫以都更模式進行更新改建，因此成為國內首件公家都更案。

頭份市公所展開新建規畫後，首先要解決的，就是建立攤商同意改建的共識，並要安排攤商臨時營業替代地點，經過羅雪珠及市公所團隊多次舉行說明、溝通後，已獲8成以上攤商支持。市公所並初步提出幾個臨時攤商安置地點，其中包括建國花市等地點，市公所認為建國花市的整體評比比較適合，但部分攤商有意借用其它場地，目前意見仍未整合完成，市公所仍持續在徵詢攤商意見。

羅雪珠表示，市公所展開相關都更改建計畫共識溝通，想要透過更多時間來達到充份溝通，並且考慮讓攤商能將移地營業的資訊轉達給老客戶們，盡量減低移地營業後造成的衝擊，希望能盡早完成共識，早日展開新建工程，讓市民擁有一個全新安全衛生的黃昏市場。

(中時 )