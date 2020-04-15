苗栗縣林姓老翁左小腿嚴重發紫，家人擔心壞死便送醫就診，經大千醫院確診為第四級中重度靜脈曲張，接受無刀口微創靜脈雷射手術後，恢復快且狀況良好。大千提醒，嚴重的靜脈曲張若不治療，會面臨傷口潰爛、甚至嚴重感染的風險，院方並分享測試訣竅，讓民眾發現問題後盡早接受治療。

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，許多民眾認為腿上有「黑紫色的血管絲」或「突起扭曲的血管」就是靜脈曲張，多不予以理會認為不受影響，但靜脈曲張為靜脈變質的疾病，嚴重程度若不治療，除無法復原皮膚變色、硬皮症外，還可能會有傷口潰爛、甚至嚴重感染的風險。

傳統靜脈曲張治療方式是將整條壞掉的靜脈抽掉，需承受疼痛、出血之外，還要休養3周以上。大千醫院表示，如今可選擇「無刀口微創靜脈雷射手術」，使用雷射燒灼、射頻燒熔、組織膠水或硬化劑等方式閉合病變血管，不但免住院、免麻醉、疼痛輕微、恢復快、當天即可走路。

由於一般民眾難以分辨靜脈曲張造成的腿部發紫，以及腳動脈阻塞缺血引起的腿部發紫，楊智鈞分享「平躺抬腳」測試訣竅，如果腳抬起來以後顏色恢復，就是靜脈曲張，反之則是動脈阻塞，但無論何種問題，建議民眾務必要到醫院檢查並接受治療，以免造成更嚴重的傷害。

(中時 )