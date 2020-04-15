阿棗阿嬤與兒子住在超過60年的老屋，生活環境相當惡劣。(莊曜聰攝)

新建的簡單屋有3房1廳1衛，有利阿嬤病情趨緩。(莊曜聰攝)

真感心！妙惠居士林慈善會在台南市大北門區照顧偏鄉學子，辦理課後輔導班已經16年時間，但不只如此，妙惠居士林慈善會最早其實從急難救助、醫療補助做起，也協助弱勢修繕房屋，日前佳里奇美醫院個管師前往訪視個案，發現阿棗阿嬤居住環境惡劣，影響生活及疾病復原，透過院內公關牽線，促成妙惠居士林替阿嬤重建新屋，15日歡喜入厝，好事一樁。

68歲的阿棗阿嬤10年前曾不慎從龍眼樹跌落，撞及頭部及身軀，造成右側肢體平衡感較差，但未曾就醫，因身體每況愈下，前年就醫時發現罹患帕金森氏症，因行動不便，加上2名兒子因經濟不佳需外出工作無暇顧及，恢復狀況不佳，去年由塭內里里長黃錦成協助申請長期照顧服務。

佳里奇美個案管理師林佳蓉與社會局照管專員蔡幸幸去年9月前往居家訪視，發現阿嬤體力不佳臥病在床，屋內環境雜亂不堪，而且屋齡老舊，不只牆壁剝落還有漏水狀況，安全堪慮，與院內討論後，透過公關專員林正雄連繫妙惠居士林慈善會，並發動佳奇志工前往打掃環境。

妙惠居士林林長吳文正到現場訪視後，與阿嬤家人討論，決定在空地另外搭建簡易屋供母子3人同住，立即連絡相關廠商，今年初動工，花費46萬元，經過4個月時間終於完成，地方人士也捐助家具及寢具棉被，希望有好的居住環境，阿嬤身體能恢復健康。

15日阿嬤與兒子入厝住新家，妙惠居士林成員以及佳里奇美院長周偉倪、台南寢具棉被產業協會理事長吳松儒等人都到場參與，這也是妙惠慈善會協助弱勢修繕的第70件案例。

(中時 )