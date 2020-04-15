在經濟將陷入衰退的疑慮籠罩下，價值型股票湧現賣壓，周三日經225指數收跌0.45%，為19,550.09點，失守前一日創下的1個月新高。東證一部指數收漲0.04%，為1434.07點，但下跌檔數超過上漲檔數，比例為74：26。投資人仍偏好醫療保健股等防禦型股票，銀行、貨運與鋼鐵等景氣股相對疲弱。航空股跌深反彈，終場上漲2%。

(時報資訊)