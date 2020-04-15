《日股》價值型股票湧現賣壓 日經指數收跌0.45％ 16:142020/04/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在經濟將陷入衰退的疑慮籠罩下，價值型股票湧現賣壓，周三日經225指數收跌0.45%，為19,550.09點，失守前一日創下的1個月新高。東證一部指數收漲0.04%，為1434.07點，但下跌檔數超過上漲檔數，比例為74：26。投資人仍偏好醫療保健股等防禦型股票，銀行、貨運與鋼鐵等景氣股相對疲弱。航空股跌深反彈，終場上漲2%。 (時報資訊) #價值型 #湧現 #賣壓 #收跌 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 跳空缺口賣壓沉重 台股開盤走跌 09:052020/04/13 財經 憂美經濟失速 法人打帶跑 台股收跌失守10100關卡 14:132020/04/13 財經 滬指收跌13點 兩連跌 16:232020/04/13 財經 《韓股》憂疫情衝擊 韓股收跌1.88％ 16:312020/04/13 財經 在岸人民幣收跌130點 19:042020/04/13 財經 《美股掃瞄》憂財報染疫 道指、標普500收黑 08:522020/04/14 財經 《晨間解盤》賣壓較輕 籌碼安定(倫元投顧提供) 08:532020/04/14 財經 首檔槓反型ETN 掛牌 04:102020/04/15 證券．權證 《美股》獲利大減近7成 摩根大通收跌2.74％ 10:002020/04/15 財經 A股三大股指走勢分化 滬指午盤收跌0.15％ 12:182020/04/15 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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