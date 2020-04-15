恐怖片《怨鈴》5月15日在台上映。(車庫提供)

恐怖片《怨鈴》由鬼才小說家「乙一」安達寬高執導，以《GOTH斷掌事件》《ZOO》等打響知名度的他還親自構寫原創劇本，打造首部長篇電影出道作，演員卡司找來「小新垣結衣」飯豐萬理江、稻葉友、染谷將太忍成修吾、谷村美月等人，透過極具渲染力的顫慄演技，帶觀眾一同體驗全新恐怖角色「白井小姐」不輸「貞子」前輩的超強咒力。

片商15日公布中文版主視覺海報，只見女主角飯豐萬理江表情驚恐，身後眼睛異常巨大的「白井小姐」漸漸逼近，她那黑到令人發毛的怪眼，和掛著鈴鐺的紅繩穿過的手，都令人感到毛骨悚然。

而飯豐萬理江出道後以清新可人的形象深受粉絲喜愛，《怨鈴》是她首部主演的電影之作，挑戰了自己最害怕的恐怖題材，飾演捲入詛咒事件中的女主角。飯豐萬理江表示：「這是我第一次挑戰恐怖片，非常緊張，即使只是在讀劇本，也會覺得『白井小姐』好像就在某處一樣看著我，十分可怕。」但她也希望能透過本作，改變自己對恐怖片的印象。

導演安達寬高則表示：「首度嘗試拍片是在24歲的時候，這次第一次執導長篇電影，充滿不安和期待感，覺得美夢成真。」他表示《怨鈴》和《七夜怪談》《咒怨》系列相同，是以「詛咒」為主的日式恐怖題材，他說：「我將自己感到『可怕』的元素融入本作，希望這部作品，能讓看過的人都覺得會造成內心一輩子的創傷。」電影5月15日在台上映。

(中時 )