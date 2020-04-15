美國總統川普14日正式宣布暫停資助世界衛生組織（WHO），引起全球關注。對此，聯合國秘書長古特瑞斯表示，正當人類對抗病毒以及疫情之際，要減少WHO或者其他人道組織的運作經費，「並不是時候」。

據路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發表聲明，希望外界不要在疫情仍肆虐全球之際，中斷聯合國旗下最重要負責全球衛生的專門機構相關資源；他指出，現在正是國際社群必須團結合作之際，以遏止病毒並粉碎疫情帶來毀滅性後果。

不過，據美《國會山莊》報導，對於川普將防疫破功矛頭對準WHO不久後就宣布斷金援，引起不少專家反彈。美國醫師會（The American Medical Association, AMA）表發聲明指出，「這是走向錯誤的危險一步」，對抗全球大流行需要國際合作以及仰賴科學與資料；中斷WHO金援，而非專注於尋求解決方法，對全球正岌岌可危時，是一個危險舉動。

而多位民主黨也對川普政府中斷WHO金援的決定表達不滿。民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）表示，白宮早就知道從疫情爆發之初就嚴重處理不當，忽略多次警告、浪費寶貴時間、無視醫療科學專業建議，把新冠肺炎當作是一般感冒，還說「一切都會變得很正常」；而當美國死亡人數持續攀升時，川普並不願意承擔責任，只會責怪他人。參議員夏茨（Brian Schatz）也表示，「南韓與美國幾乎在同一時間左右出現首例確診，但南韓卻防止了大量死亡，這點川普至今仍未解釋」。

另外據英《衛報》報導，川普雖然聲稱美國一年對WHO資助將近4億至5億美元，這些費用是年度強制會費加上捐獻加總，但實際上川普政府目前積欠會費2億美元，捐獻也多指定特殊用途；而在疫情爆發以來，大陸、英國、歐盟以及日本皆有捐助2千萬美元以上，而美國捐不到1500萬美元。

(中時電子報)