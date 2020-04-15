凱擘大寬頻15日宣布與台灣大哥大合作，正式推出「超級雙網專案」，可一次享有凱擘大寬頻60M光纖上網＋台灣大哥大行動上網吃到飽服務。

凱擘也啟動代收電信帳單繳費服務，6月底前，凡台灣大哥大用戶至凱擘全台12家數位有線電視系統台完成繳費，再送超商中杯美式咖啡。

凱擘大寬頻表示，全新推出「超級?網專案」，每月799元，追劇、遠距學習或辦公，都能在家享有凱擘大寬頻60M光纖上網、在外使用台灣大哥大行動上網，?網?飽不限速，4G上網不限速吃到飽、網內互打吃到飽、網外再送200分鐘免費通話。

另外，申辦「超級?網專案」，加碼再送Google Nest Mini智慧音箱、MyMusic 3個月免費、HD99高畫質套餐24個頻道內容，透過手機綁定凱擘機上盒myVideo帳號，可享豪華月租3個月看到飽，新申辦用戶推薦同戶籍親友申辦第二門台灣大哥大行動上網專案，被推薦人享合約期間內連續12個月，每月減免100元月租費。

凱擘大寬頻系統台也提供代收電信帳單繳費服務，台灣大哥大用戶持帳單（含簡訊帳單）或告知手機門號，即可在凱擘大寬頻全台數位有線電視系統台直接繳費、查詢即時帳務資訊。

凱擘大寬頻旗下12家數位有線電視系統台包含陽明山、金頻道、新台北、大安文山、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇。

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