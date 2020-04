WHO排除我國參與,其秘書長譚德塞並指控遭臺灣人以歧視性字詞攻擊,民進黨主席卓榮泰今(15)日表示,台灣不該為了政治因素被排除於國際衛生體系之外,這是對台灣人民的歧視;他除了表示感謝100多位歐洲各國政要強烈支持台灣參與5月的世界衛生大會,也表示未來臺灣可透過APEC與新南向國家,實質參與國際公衛合作。

民進黨今日召開中常會,民進黨發言人周江杰會後轉述,卓榮泰說,「全民均健」(Health for All)、「不遺棄任何人」(Leave no one behind)是WHO成立的宗旨;國際社會應該正視2300萬台灣人民的健康福祉,台灣不應該因為政治因素被排除於國際衛生體系之外,這是對台灣人民的歧視與不公。卓榮泰說,要感謝這段期間國際友人的力挺,100多位歐洲各國的政要為台灣仗義執言,強烈支持台灣參與5月的世界衛生大會。

卓榮泰表示,經過政府及全民的努力,做好自身防疫的工作,各項防疫物資基本無虞時,我國已有能力擴大與國際的合作,分享台灣的經驗與物資,並共同研發療法和疫苗,臺灣近一個月來,在口罩、藥物、技術等項目對國際社會提供多項協助,也受到各界讚揚與支持,顯見防疫必須尊重專業、超越政治,絕對不能有缺口。

卓榮泰指出,未來台灣應該透過更多元的管道,突破中國大陸的打壓及WHO的障礙,善用APEC的倡議平台及新南向政策,分享我國防疫的經驗及最佳實務,以醫療及公共衛生專長,積極爭取全球衛生安全合作項目,以實質的國際交流合作,確保台灣全民及所有人的健康及安全。

