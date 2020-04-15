WHO排除我國參與，其秘書長譚德塞並指控遭臺灣人以歧視性字詞攻擊，民進黨主席卓榮泰今（15）日表示，台灣不該為了政治因素被排除於國際衛生體系之外，這是對台灣人民的歧視；他除了表示感謝100多位歐洲各國政要強烈支持台灣參與5月的世界衛生大會，也表示未來臺灣可透過APEC與新南向國家，實質參與國際公衛合作。

民進黨今日召開中常會，民進黨發言人周江杰會後轉述，卓榮泰說，「全民均健」（Health for All）、「不遺棄任何人」（Leave no one behind）是WHO成立的宗旨；國際社會應該正視2300萬台灣人民的健康福祉，台灣不應該因為政治因素被排除於國際衛生體系之外，這是對台灣人民的歧視與不公。卓榮泰說，要感謝這段期間國際友人的力挺，100多位歐洲各國的政要為台灣仗義執言，強烈支持台灣參與5月的世界衛生大會。

卓榮泰表示，經過政府及全民的努力，做好自身防疫的工作，各項防疫物資基本無虞時，我國已有能力擴大與國際的合作，分享台灣的經驗與物資，並共同研發療法和疫苗，臺灣近一個月來，在口罩、藥物、技術等項目對國際社會提供多項協助，也受到各界讚揚與支持，顯見防疫必須尊重專業、超越政治，絕對不能有缺口。

卓榮泰指出，未來台灣應該透過更多元的管道，突破中國大陸的打壓及WHO的障礙，善用APEC的倡議平台及新南向政策，分享我國防疫的經驗及最佳實務，以醫療及公共衛生專長，積極爭取全球衛生安全合作項目，以實質的國際交流合作，確保台灣全民及所有人的健康及安全。

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(中時電子報)