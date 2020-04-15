胡瓜15日主持民視《綜藝大集合》，邀請女兒小禎上節目，父女睽違13年再同台該節目，小禎回想當時剛與前夫李進良有了小孩，但礙於兩人還沒結婚，所以不知道該怎麼跟老爸開口宣布喜訊，加上那時已經先答應《大集合》通告，只能硬著頭皮玩遊戲，「玩完之後，因為擔心有去做檢查，在胚胎旁邊有個小小瘀青，幸好離得滿遠的，沒有大礙，小孩還是順利出生。」

小禎醞釀了一段時間，鼓起勇氣向胡瓜說出懷孕喜訊，沒想到胡瓜早已意會，「她那時候說要寫一封信給我，我說：『信不用寫了，我大概知道什麼事。』」回憶當初為何硬接通告，小禎無奈地說：「接通告我也不敢退，那怎麼辦？只能硬著頭皮去了，如果表現沒有很好，一定挨他的罵。」胡瓜坦承自己對待工作很嚴謹，「尤其自己的女兒，表現沒有很好一定被我罵。」

相隔多年再錄《大集合》，小禎認為體力落差很大，「生小孩之前跟之後差蠻多的。」談到兩人再度合體的契機，胡瓜表示：「最主要是我們父女最近要合作新節目（中天《地球人請回答》），先來這裡培養默契，我跟她的工作接觸，加起來不超過十次，所以默契還需要培養。」小禎聞言指向阿翔，「可能他們兩個的默契，都比我們父女好。」

(中時 )