從兒童台姐姐出道的「小蜜桃姐姐」朱安禹2011年閃嫁身價10億的大陸富商李慎言，朱安禹婚後淡出演藝圈並專心在家相夫教子，不過夫妻倆近年卻屢被傳出婚變，而朱安禹近日也罕見上節目，把夫妻互動實況一次說清楚。

小蜜桃上節目《單身行不行》透露，李慎言追求她3個月之後，隔月就跟自己求婚，小蜜桃原本還很猶豫自己的演藝事業和在台灣的生活，不過她為了讓生病的媽媽安心，加上小蜜桃自覺遇到對的人，於是就答應求婚、閃嫁到上海。

「小蜜桃姐姐」朱安禹罕見上節目談婚姻。（圖／取材自東風衛視 Youtube）

至於李慎言被指是富商，小蜜桃則強調，丈夫是白手起家，靠著自己努力才有如今的成績，接著小蜜桃話鋒一轉，提到夫妻倆曾被傳婚變，她則無奈表示，上海和台北其實不遠，因此常回來聚會，但卻被報導成婚姻亮紅燈，小蜜桃說：「我老公也覺得，難道這樣妳是不應該太常回去嗎？我就說就算了也沒辦法。」

夫妻除了婚變外，李慎言日前被傳投資失利，小蜜桃的先生因此心裡很受傷，他還失望感嘆：「天啊，我那麼喜歡台灣」，而小蜜桃也勸老公不要往心裡去。

【完整版】小蜜桃姐姐回來了！豪門婚變夢碎是真是假？20200326（小蜜桃姐姐朱安禹、名模媽咪林可彤、吳若權、呂文婉）

(中時電子報)