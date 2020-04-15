今年73歲的日本資深女星白川和子，仍活躍在日本電影圈。（華映娛樂提供）

日本電影《二階堂家物語》由國際名導河瀨直美監製，邀請了曾在坎城影展「一種注目」單元獲得未來新秀獎的伊朗新女導演艾達潘漢德拍攝這部描述日本傳統家族面臨繼承難題的作品。集合日本知名演員加藤雅也、石橋靜河、白川和子等人共同演出。日本70年代知名的粉紅情慾電影女王白川和子在片中化身為保守的家族奶奶，一心要兒子再婚生子繼承家業，讓個性直率奔放的白川大呼超難演，「要揣摩非要兒子不可的心境，還要像個女王一般威嚴的存在，真的是一大挑戰。」

今年73歲的日本資深女星白川和子，仍活躍在日本電影圈，她曾獲得第73屆每日映畫大賞頒發田中娟代獎及第21屆日本電影評論家大賞金輝（Golden Glory）獎，表揚感謝她為電影表演做出的傑出貢獻，在影壇地位極高。現在的她以各種的奶奶形象演出許多作品，但早期她的艷星形象可說是深入日本人心，1971年演出日活電影公司製作的情慾電影第一號作品《地方媽媽午後的情事》後，以《地方媽媽》系列（《団地妻》系列）電影大受歡迎，成為情慾電影的頭牌女演員，白川也可說是有情色味道的「地方媽媽」名詞的始祖！1967-1973年約有7年的時間，白川拍攝了數十部作品，成為日本70年代情慾作品最具代表性的女演員，而有「日活女王」的封號。

白川1973年婚後便淡出大銀幕，直到1976年再度復出，沒有再拍過三級作品，曾與許多日本知名導演今村昌平、森田芳光、河瀨直美合作，成功從三級片女神轉形成演技派女星，作品不斷。她之前曾經罹癌切除卵巢，還因腦梗塞而一度面癱，但她克服病痛，持續在影壇活躍。在獲得每日映畫大賞頒發田中娟代獎時表示，當初拍攝情慾作品，讓她的爸爸失去工作，妹妹還被取消婚事，一直致力於電演出，終於獲得肯定，讓她開心的說：「我第一時間就告訴家人了，我妹妹真的超開心的，當年她因為我的工作連婚事都被取消了，回想這一路以來真的是風波不斷啊！如果我的父母都還在世，一定也會為我開心的。」

個性直率的白川和子在新作《二階堂家物語》中則是演出生性保守，一心想守護家族血脈的強勢奶奶，軟硬兼施的要求離婚的兒子再娶，生下可以延續香火的繼承人，讓擁有開放直率個性的她直呼很難揣摩，「畢竟我不曾覺得生個兒子是件非常重要的事，要揣摩那種執著的心情，真的讓我苦惱了一番。」她表示以往演出的角色都需要把悲傷、痛苦、憤怒等情緒表現出來，但這次伊朗女導演艾達希望她能內斂得表達一切心情，「導演要我像個女王，威風堂堂，喜怒不形於色。」讓她大呼《二階堂家物語》的演出是一大挑戰。

白川很幽默的說：「我覺得我的演技是還可以的啊！但要演出那種堅毅又內斂的感覺，過去的演出方式完全不適用了，有時會想是不是可以輕鬆應付過去，但發現完全不可能，演得很辛苦啊！」但她也肯定在《二階堂家物語》中是個連她自己都不曾看過的面貌，讓她覺得很滿意。這也是她首次和外國導演合作，「我演出過很多導演的作品，但是首次和外國導演合作，我在她身上感受到日本人沒有的女性力量，這是個新鮮的體驗，讓我覺得拍電影真是個很棒的工作啊！」《二階堂家物語》4月24日上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )