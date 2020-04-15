農曆3月23日媽祖聖誕，白沙屯拱天宮舉辦祝壽大典。（拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

拱天宮外被信眾擠爆，無法保持社交距離，信眾紛紛戴上口罩自保。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

農曆3月23日媽祖生，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮因應疫情，將壽宴擺至廟前拜庭，午時由拱天宮管理委員會主任委員洪文華、副主委洪金鐘、林文敦率全體委員，值年爐主、副爐主齊聚廟前行敬獻禮，恭祝天上聖母萬壽無疆，廟前廣場擠滿信眾，志工也在現場舉牌加強宣導戴口罩、保持社交距離。

因應新冠肺炎疫情，拱天宮日前已宣布實施人流管制，且不提供平安餐，入廟採單一出入口，嚴格執行量體溫、戴口罩及分梯參拜新制，因此今年廟前拜庭首度擺設壽宴，在戶外空間為媽祖祝壽，恭祝拱天宮天上聖母1061聖誕千秋。

祝壽大典展開，拱天宮外被信眾擠爆，難以維持社交距離，人人只好戴起口罩保護自己，拱天宮管委會指出，參加祝壽大典的工作人員，全數要求佩戴口罩並接受體溫檢測，也呼籲蒞宮參拜的信眾配合防疫措施。

現場可見信眾幾乎都有戴上口罩，與3月戴口罩的人屈指可數的景象相去甚遠，顯現信眾的防疫觀念逐漸提升。信眾若想重溫祝壽大典的盛況，可搜尋白沙屯媽祖網路電視台觀看直播影片及精華片段。

(中時 )