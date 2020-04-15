小燈泡命案兇嫌王景玉獲判無期徒刑定讞，確定逃死。對此法務部長蔡清祥表示，尊重法官的認定，法務部也將檢討現行法規是否足夠，尤其在認定兇嫌精神問題，希望偵審過程有一套比較精緻的標準，不然犯重罪的人都用這個理由減輕責任，是社會不願樂見的。

蔡清祥說，精神鑑定不是司法人員自己能夠做的，還要結合衛生專業人員一起討論，應該如何面對這類社會案件，讓司法人員能做出合乎社會期待的判斷；近期密集發生3起隨機殺人案，法務部也將邀集其他單位，從社會、精神、醫療等各方面來探究原因。

蔡清祥並強調，雖然逐步廢除死刑是一個目標，但現階段法律仍存在死刑，依法還是要執行，但法務部會採取非常審慎、嚴謹的態度來審核每個個案，會視個案情節、程序是否完備，因此，執行死刑不會找時機、沒有時間表、也沒有特定對象，只要依法做過嚴密審查後，該怎麼執行就怎麼執行。

(中時 )