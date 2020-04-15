蘋果(Apple)在 3 月中旬發表了新一代 MacBook Air、Mac Mini 以及第四代 iPad Pro 以及可搭配的巧控鍵盤周邊。其中，新一代 MacBook Air 已經在近期通過國家通訊委員會(NCC)認證，代表已經取得在台上市的門票，近期內有望在台開賣。

搭載最新第 10 代 Intel Core 處理器的新一代MacBook Air已通過 NCC 認證，在台即將開賣。（摘自NCC）

新一代MacBook Air送NCC認證的照片。（摘自NCC）

透過查詢 NCC「型式認證資料」網頁，可以發現在 4 月 14 日一款 MacBook Air 通過認證，從時間點來看，明顯就是 3 月 18 日透過官網正式發表的機種。這一代 MacBook Air 搭載最新第 10 代 4 核心 Intel Core 處理器，最高可達 1.2GHz 4 核心 Core i7，Turbo Boost 速度最高可達 3.8GHz，提供比上一代快達兩倍的效能。而透過 Intel Iris Plus Graphics，使 MacBook Air 現在的繪圖效能提升最高可達 80%，因此能用比以往更快的速度，執行需要大量繪圖處理的活動，例如玩遊戲和編輯影片。

配備全新巧控鍵盤，這款鍵盤於2019年11月發表的 16 吋 MacBook Pro 推出時首度亮相。重新設計的剪刀式結構具備 1 公釐的鍵程，提供舒適穩定的按鍵體驗。機身採用100% 再生鋁金屬製成，共有三款外觀：金色、銀色和太空灰色。13 吋 Retina 顯示器具備超過 400 萬像素和上百萬種色彩。存容量現在最低 256GB 起，是上一代的兩倍，最高可選至 2TB SSD。

使用者能直接在 MacBook Air 上享受各項 Apple 服務，包括全新 Mac 版本的 Apple Music、Apple Podcast 和 Apple TV app。透過 Mac App Store 提供的Apple Arcade，為 Mac 客戶帶來 100 多款的全新與獨家遊戲。此外，在限定時間內購買全新 MacBook Air 的客戶，可在 Apple TV app 上免額外付費享用 Apple TV+ 一年期的訂閱服務。

全新 MacBook Air 售價 NT$31,900 起，教育優惠價 NT$28,700 起。在通過 NCC 認證後，相信開賣時間已經臨近。期待 MacBook Air 的朋友可以在未來持續關注，在蘋果公布上市時間後，第一時間考量入手。

(中時電子報)