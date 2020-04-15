國巨去年宣布擬以500億元收購基美公司，公平交易委員會今天通過，有關國巨公司擬透過子公司取得美商基美股權結合案，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會指出，國巨公司與基美均為被動元件製造商，相關產品為積層陶瓷電容器(MLCC)、鋁質電容器、電感器、電阻器、鉭質電容器及薄膜電容器等產品，重疊產品為MLCC、鋁質電容器及電感器，另國巨公司因結合進入鉭質電容器及薄膜電容器。經審酌結合後相關市場占有率增加有限，參與結合事業產品應用重疊不大且可互補，相關市場無特殊參進障礙，且同業競爭者多以及買方抗衡力量的存在，結合後市場仍處於相當競爭狀態，難認有顯著限制競爭疑慮。

公平會表示，經函詢目的事業主管機關、相關產品競爭同業及上下游交易相對人意見，並綜合研判前揭考量因素，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

(中時 )