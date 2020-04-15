新冠病毒Covid-19大多數的死亡病例，都是病毒引起嚴重肺炎而造成，如何治療一直是個問題。現在中國大陸研究人員表示，他們可能找到了一種可以減緩重症肺炎惡化的藥物，採用的是降血壓藥。

今日俄羅斯(RT)報導，新冠肺炎在中國大陸爆發，因此他們也有最多的臨床醫治病例，大陸一群醫衛專家在全國數家醫院，研究了564例新冠病毒患者，其中包括61例急性肺炎，找到一種治療肺炎的線索，那就是降血壓藥物。

有一些原先帶高血壓的新冠病毒患者，在治療過程中，當然需要使用降血壓藥物來穩定血壓，結果研究人員發現，使用血管張力素轉換酶抑製劑(ACEI)，或是血管張力素受體阻滯劑( ARB)的高血壓患者，不太容易遇到肺炎併發症，只有6.3％的患者出現肺炎。與之對照，其他採用替代血壓治療的患者中，患有急性肺炎的比例達到32.7％。研究人員認為，儘管原理還不知道，但顯著的數據，使他們認為，ACEI 與ARB，是具有防止病毒型肺炎的效果。

他們的論文發表在MerRix網站上，但尚未經過同行評審，論文的作者群也說，他們在發現這個結果後立即與大家分享，這不是結論，還需要進一步的研究。

(中時電子報)