原PO在領實名制口罩時意外拿到「國旗限定版」的口罩，整個國旗印在口罩面上，相當引人注目。（摘自臉書：口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊）

新冠肺炎持續延燒，領口罩已成為台灣人的日常風景，由於口罩工廠存在不同款式，也陸續曝光了許多「隱藏版」的造型口罩。不過，近日網友領到了一款有「台灣魂」的口罩，外觀超吸睛，卻因它特殊剪裁不敢戴，沒想到一PO網，眾人暴動直呼「求交換」！

原PO在臉書私密社團《口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊》，在領實名制口罩時意外拿到「國旗限定版」的口罩，整個國旗印在口罩面上，相當引人注目。不過原PO卻認為是「剪裁不太漂亮的立體國旗」想和人交換別款口罩。

沒想到貼文一曝光，這「國旗隱藏版」口罩讓網友暴動了，眾人直呼「隱藏版！」、「好酷哦！真特別」、「 羡慕，想要」，紛紛求原PO交換。

此外，也引來許多民眾好奇，這款隱藏版口罩到底在哪可以買到，據內行網友表示，「政府藥局的，此口罩在工廠在鶯歌，據我知道的土城、樹林有鋪貨」、「北大特區有」。

(中時電子報)