基隆慶安宮農曆3月23日「媽祖生」，受疫情影響，未見昔日盛況。（許家寧攝）

基隆慶安宮在地上貼有標誌，提醒信徒參拜時保持距離。（許家寧攝）

民眾進入媽祖廟需戴口罩、量測體溫。（許家寧攝）

慶安宮採取人流管制，內、外殿皆限同時容納100人。（許家寧攝）

農曆3月23日媽祖誕辰，基隆百年媽祖廟慶安宮為避免大批信眾同時湧入廟宇參拜，決定取消鑾轎遶境，並率先實施單一出口管制人流，除管制內殿不超過百人，更破天荒在子時不開廟門，盼減少群聚，廟方指出，民眾參拜情形順暢，直言「人潮少非常多！」

建廟超過200年的慶安宮，每年「基隆媽」誕辰繞境活動為地方百年來的宗教盛事，今年隨著疫情升溫，慶安宮率先規畫「龍門進、虎門出」，採單一方向參拜動線，內殿限100人、外殿100人，信徒需配合戴口罩、量測體溫，以及酒精洗手後再進入。

工作人員說，過去媽祖誕辰，不少虔誠信眾子時一到，半夜11點起就陸續來到廟裡參拜，宮廟內外整夜熱鬧非凡，與崁仔頂魚市相映成輝，周邊小吃業者也都相當忙碌，今年因防疫人力不足未開宮門，讓信眾略感訝異，早上6點廟門一開，紛紛前來參拜。

對比昔日媽祖鑾轎在市區遶境盛況，今年少了花車、陣頭遊街，廟前忠二路人潮相對冷清，民眾遵循廟方動線規畫，並在地上貼有紅點記號參拜，保持安全距離，若內殿人數若達上限，就會請信徒暫時在廣場等待，金紙也統一由廟方代燒，避免民眾擠在一起。

昨日參拜人潮不多，整體動線還算順暢，廟方未啟動總量管制。基隆市府表示，肯定慶安宮的防疫作業規畫十分完善，也呼籲所有的廟宇都能夠參考這個模式比照辦理，讓大家在拜拜祈求平安的同時，也能夠兼顧防疫工作，確保大家的健康與安全。

(中時 )