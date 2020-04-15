新冠肺炎肆虐，防疫物資切貨，中市大里區益民國小，15日收到愛心里民蔡志榮，送來的三百瓶酒精消毒水。（ 黃國峰攝）

新冠肺炎肆虐，全球搶防疫物資，中市大里區長榮里民蔡志榮，自掏腰包購買了300瓶酒精消毒水，15日在台中市議員李天生陪同下送到益民國小來，要讓辛苦的愛心媽媽、老師們使用，以協助保護學童安全，益民國小校長洪翠芬感謝他的暖心力挺。

長榮里民蔡志榮，15日在市議員李天生及地方人士陪同下，到益民國小捐贈300瓶共600cc的酒精消毒水，由校長洪翠芬代表接受，將提供給老師、愛心媽媽及弱勢家庭的學生使用。

蔡志榮表示，由市議員李天生哪邊得知，學校缺乏防疫消毒水後，就立即著手尋找貨源，因為相關業者都在趕工，無法即時供貨，這批本來要到4月底才能到貨，經多次催促才能這麼快到貨，300瓶分裝瓶罐，也是警友會員，情義相挺，加工趕製完成，讓這批消毒水盡快投入學校的防疫安全，讓學童在安全的環境中安心上課。

校長洪翠芬表示，感謝在這疫情嚴峻、防疫物資缺乏的情況下，蔡志榮先生還能關心我們學校，代表全校師生及志工，表達深深謝意。議員李天生表示，小朋友們每天幾乎8個小時都在教室一起上課，除了自主健康管理外，能多一些防疫措施，多層防護，更能做到防疫滴水不漏，也呼籲社會有能力人士，能注重校園安全，多多幫忙，讓小朋們有個舒適安全的學習空間。

(中時 )