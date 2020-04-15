台灣最大AM（售後維修）汽車空調壓縮機、熱交換系統廠湧盛電機（2249），受惠於產品自製率提升、產品多元化策略奏效，加上中美貿易戰帶來的轉單效益，帶動去年營收獲利創高，EPS達6.01元。

湧盛董事長萬正在看多AM汽車零件市場長線發展，認為疫情過後市場需求將持續穩定成長。湧盛也規劃推動明年股票從興櫃轉上櫃。

湧盛去年合併營收21.33億元、年增35.60％，稅後淨利1.08億元、年增逾1.5倍，EPS達6.01元，營收獲利均創新高。湧盛董事會也通過擬配息2.8元，以15日均價49.99元計，殖利率約5.6％，在低利率時代，湧盛可被視為定存概念股。

湧盛是台灣唯一車用壓縮機製造廠，也是唯一出口商，主要耕耘車用壓縮機與熱交換系統（水箱、冷凝器）的AM外銷業務。去年營運創高，公司表示，主要因產品自製率提升25％，品質、成本更能掌控，加上產品多樣化，以及中美貿易戰促使更多國外客戶轉單台灣。

不過今年受到新冠肺炎疫情影響，湧盛第一季自結營收6.58億元、年減16.61％。對於疫情干擾，萬正在認為，儘管全球車市下滑，但汽車故障損壞，還是得進廠維修，不景氣的情況下，更換AM零件的機會遠高於原廠（OEM）零件，湧盛業績受影響程度應該會較少，也樂觀疫情過後，湧盛業績能快速回升。

(工商 )