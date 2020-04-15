遠傳15日宣布推出「親友推薦計劃-自己的薪水自己加」方案，即日起至6月底，遠傳用戶推薦親友成功於遠傳網路門市申辦398以上資費方案，每月成功邀請5名親友使用，就能獲得最高5,000元 f幣，1元 f幣就是1元。

遠傳用戶到活動頁面登錄成為推薦人，就可以轉發活動訊息並邀請親友加入，只要任一親友透過網路門市申辦遠傳398以上電信資費，推薦人就能獲得最高 1,000元f幣的獎勵金，每月最高能邀請5位親友，親友也能月月獲得100元的月租費回饋，最高連續12個月。

遠傳網路門市也推出「健康防疫好享瘦」方案，4月底前新申辦/攜碼用戶只要月付399元起，可以用39元加價購買原價395元的小米體重計2，相當於以1折的超殺優惠，月付499可再享加碼好禮，最高500元禮券等你帶回家。

此外，月付499+100，享有上網吃到飽和網內聊到飽，網外每月再送30分鐘，搭配市場超缺貨的AirPods只要0元，還有最新AirPods Pro供選擇，不論是搭配手機或AirPods/Airpods Pro，4月限定加碼再送無線充電盤。

(工商 )