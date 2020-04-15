台灣大哥大繼整合集團匯流資源、領先業界祭出「好速成雙」專案後，旗下有線電視台灣大寬頻15日宣布，結合台灣大行動上網服務首度推出全新「超級雙網」專案，台灣大寬頻光纖上網，加上4G上網吃到飽，每月收費799元。

此外，台灣大寬頻全台系統台加入代收台灣大哥大電信帳單繳費行列，6月底前，台灣大用戶持電信帳單至台灣大寬頻全台5家數位有線電視系統台完成繳費，台灣大寬頻加碼招待7-ELEVEN City Cafe中杯美式咖啡。

防疫期間，不管是在家追劇、遠距學習或居家辦公，都需要順暢又穩定的網路支援，為此，台灣大寬頻全新推出「超級雙網」專案，月付799元，享有台灣大寬頻60M光纖上網以及台灣大行動上網不限速吃到飽。

申辦「超級雙網」專案加碼享HD99高畫質套餐，24個優質頻道內容任意看，再送Google Nest Mini中文化智慧音箱及MyMusic 3個月免費暢聽，用戶透過手機綁定台灣大寬頻機上盒myVideo帳號，贈送豪華月租3個月免費看到飽。

「超級雙網」專案還提供網內互打打到飽、網外送200分鐘通話費。另外，新申辦用戶推薦同戶籍親友申辦第二門台灣大行動上網專案，被推薦人可享有專屬優惠，合約期間內連續12個月，每月減免100元月租費，等於一年可省下1200元。

台灣大寬頻全台系統台包括永佳樂、觀天下、紅樹林、聯禾、鳳信。

(工商 )