恒指尾盤走弱 跌近300點 16:302020/04/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱美國總統川普即將宣佈有關重啟美國經濟的聲明，市場憧憬疫情逐步回落，美股上升，帶動港股15日先漲後跌。恒生指數15日開高64點，報24,499點，早盤一度升逾100點，但之後轉跌。恒指15日終場收報24,145.34點，下跌290.06點，跌幅1.19％。 (工商 ) #恒指 #尾盤 #走弱 #跌近 #白宮 也許您會感興趣 推薦閱讀 美疫情接近高峰 白宮擬成立重開經濟委員會 21:172020/04/11 國際 川普防疫兼造勢 04:092020/04/12 專題周報 美單日死亡病例 飆到2108人 04:102020/04/12 國際大事 供需逆轉 4月電視面板價格走跌 09:322020/04/13 財經 與白宮衛生顧問衝突越演越烈 川普推文 暗示欲開除佛奇 04:102020/04/14 全球財經 《商情》需求不佳 打壓周一紐約期棉跌近3％ 10:002020/04/14 財經 處理新冠疫情挨批 川普大爆炸 12:432020/04/14 國際 抗疫大將 佛奇職位不保 01:242020/04/15 國際大事 市場憧憬美經濟方案 恒指小升 10:412020/04/15 財經 疫情讓全球併購猛跌近4成 預料多國外資投資審查趨緊 14:542020/04/15 兩岸 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 又是肥貓？員工平均年薪60萬 董監薪酬1.2億 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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