白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱美國總統川普即將宣佈有關重啟美國經濟的聲明，市場憧憬疫情逐步回落，美股上升，帶動港股15日先漲後跌。恒生指數15日開高64點，報24,499點，早盤一度升逾100點，但之後轉跌。恒指15日終場收報24,145.34點，下跌290.06點，跌幅1.19％。

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