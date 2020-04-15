美股大漲下，台股開高走高收連二紅，且美元延續偏弱小區間整理，激勵新台幣勁揚，一舉漲破30元大關，但午後升幅快速收斂，終場收在30.031元兌1美元，為近一個半月新高價，升值4分，連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量12.04億美元。

外匯交易員指出，美國總統川普喊出恢復經濟活動，美股應聲大漲，雖然亞洲主要股市漲跌互見，台股則是再下一城，站上10,400點，新台幣跟著衝高，直接衝破3字頭，最高來到29.97元，升值1.01角。但進口商及散戶看到2字頭，全部都進場撿便宜搶買匯，加上銀行回補效應，午後升幅趨於收斂，終場暫守住30元大關。

外匯交易員認為，國際金融市場在肺炎疫情全面受控前，預料還是偏震盪，一時的行情恐難延續，關鍵仍靜待有效治療藥及疫苗上市，才可望完全走出陰霾。目前外資偏雙向操作，新台幣就算升至2字頭，不易一次就站穩，短線應是續為盤整格局居多。

(工商 )