國際半導體產業協會（SEMI）今（15）日公布「全球半導體設備市場報告」，資料顯示，2019年全球半導體製造設備銷售總額為598億美元（約新台幣17,940億元），相較2018年創下的645億美元（約新台幣19,350億元）歷史新高減少了7％。值得一提的是台灣擠下韓國拿下半導體新設備的最大市場。

根據SEMI提出的報告資料指出，台灣在2019年半導體新設備銷售金額大幅增加68％，金額來到171.2億美元（約新台幣5,136億元），讓原本第1名的韓國交出寶座。第2名則是大陸，銷售金額為1234.5億美元（約新台幣4,035億元），韓國在2019年則落居第3名的位置，銷售金額為99.7億美元，下滑幅度達44％。

台灣擠下韓國拿下2019年全球半導體新設備的最大市場。

報告中也分析，相對日本、歐洲和世界其他地區新設備市場的萎縮態勢，北美地區設備銷售金額在2019年躍升了40％，達到81.5億美元（約新台幣2,445億元），北美地區是連續第3年增長。

2019年全球晶圓處理設備銷售金額下降6％，其他前段設備銷售金額則出現9％的增長。組裝、封裝以及測試設備的銷售表現也不如預期，分別下降了27％和11％。此外，所有銷往中國的主要設備部門，除了組裝和封裝之外均有所成長。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)