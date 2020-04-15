新竹縣警察局長黃家琦（左五）、縣議員杜文中（左四）等人前往慰問，提升警察士氣。（警方提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣湖鏡派出所13日巡邏接獲民眾報案，盤查可疑車輛時，卻遭嫌疑人開車衝撞，甚至輾過副所長的腳，警方當時開槍制止，擊中嫌疑人右臂，卻遭質疑違反程序，警方也解釋過程一切符合程序，新竹縣警察局長黃家琦15日上午也致新湖警分局，由分局長陳啟明等人陪同，頒發破案獎勵金，也慰勉受傷的警察。

警方指出，此起案件員警用槍時機符合規定，勘驗行車紀錄器發現，警方到場時，駕車的吳姓嫌疑人即開車衝撞，已構成妨害公務之嫌，且警方持警棍制止無效，吳嫌又持續衝撞，並輾過湖鏡所副所長的腳，因此才開槍喝止，用槍即逮捕過程，均符合程序，全案也將吳嫌依搶奪、強盜、妨礙公務及毒品等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

黃家琦15日到新湖分局頒發破案獎勵金，與縣議員杜文中、新湖警友辦事處副主任徐源裕等人也慰勉，支持警方展現公權力，警方也將持續守護轄區治安，彰顯警方打擊犯罪的決心。

(中時 )