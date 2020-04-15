友訊(2332)經營權之爭浮上檯面!公司派、市場派正面決戰，友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳在媒體上刊登召集友訊今年第一次股東臨時會公告，以解任第11屆董事高聚投資的董事職務，而高聚法人代表人正是胡雪，也是友訊創辦人高次軒遺孀，胡雪今日也發出聲明稿，強調自身立場，將會盡其所能守住公司，雙方首波戰場應該就是6月1日的臨時股東會。

友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳昨在媒體上刊登召集友訊今年第一次股東臨時會公告，以解任第11屆董事高聚投資的董事職務，而高聚法人代表人正是胡雪，被解讀為市場派想拿下經營權的訊號。

友訊為網通品牌大廠，創辦人高次軒2008年4月2日辭世，友訊高層人事多次變更，董事長一路從高次軒創始夥伴李中旺，也是現任明泰(3380)董事長、張傳財，到高次軒的弟弟高鶴軒、高次軒的好友宣明智、邰中等，其中高次軒胞弟高鶴軒在2016年3月辭董事長的後20個月內，友訊換了4個董事長，直到2017年10月由高次軒遺孀胡雪接任董事長，高層頻頻換將，也屢屢登上新聞版面。

目前友訊的市場派儘管是以友訊為投資公司，但主要是台灣鋼鐵集團旗下的金智富資產管理公司主導，結盟合友訊前總經理及獨立董事等高層，組成的一家公司。

獨董馮忠鵬表示，友訊長期沒有CEO、財務長或是發言人等，對公司的營運並不夠健全，電子業應該交給經營團隊，為什麼手要伸進來，先前曾給目前公司派3個月時間，希望可以找到總經理、分攤工作，訴諸專業，但是3月董事會依然沒有結論，公司結構幾乎失衡，沒有總經理對公司來說是很危險，現在由胡雪兼任，是以一個外行來擔任總經理一職，對公司營運是很不好的。

馮忠鵬表示，現在有台鋼願意投資友訊、支持友訊改革，絕對不是偏袒市場派或是經營派，友訊去年賠了至少5億元，今年在新冠疫情下可能更嚴峻，會像是一個螺旋下彎，其實在3月初就建議應該要李中旺來接任，但雙方協調後並沒有交集，所以現在唯一的目的就是解職高聚法人代表人，也就是胡雪，他強調，其實對高家沒有太多交情，也沒有個人利益，純粹是希望公司永續經營下去，不希望走到不可控制的一步。

馮忠鵬提到，一切的出發點都是為友訊公司好，高家的權益不會受到影響，也規劃提名高次軒長子高宏毅為副董事長，絕對沒有個人恩怨，一切都是為公司著想，且他強調，台鋼經營團隊也願意2~3年交出經營權，試圖釋出善意，讓高次軒次子高宏均當任副董事長，當然，若想擔任董事長也是可以討論，主要還是希望可以找出可以協助有能力的團隊。

友訊近10年來相對其他網通廠成長動能一路落後，友訊是一個國際品牌，不只和大陸市場打，還要和國際市場打，必須結合台灣關係企業，提供整體解決方案。

友訊營運高峰時期，2006年營收規模高達417億元，但2019年營收規模僅剩下170億元，友訊在創辦人高次軒2008年4月2日辭世當日，股價為49.85元，爾後一度跌至2015年的7.82元，今日股價收在12.5元。

馮忠鵬再三重申，一切的動作，都是為公司好，未來假設公司派繼續經營，「也只能鼻子一摸、自己會辭職」；反之，若臨時股東會通過撤換胡雪，未來將重組7人專業小組。

以程序規定來說，臨時股東會必須應有代表已發行股份總數過半數股東出席，再以出席中5成表決同意，則就會通過議案達成，以目前台鋼相關的持股比重來看，臨時股東會成局的機率不低。

以股權比重來看，目前已胡雪為首的高家可控制股份不超過15%，以台鋼為首的市場派持股則逾15%，透過委託徵詢的股權則約2成。

(時報資訊)