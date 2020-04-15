友訊(2332)經營權大戰浮上檯面，創辦人高次軒遺孀、也是現任董事長高聚投資代表人胡雪，其現階段也代理總經理一職，近期上演董事、獨董結盟市場派，劍指經營權，市場也直接解讀為，此齣上演的就是「皇太后奮力為兒子守住江山」!胡雪打破沉默，今日發出聲明，會為股東、員工的未來為優先考量，將傷害降至最低。

友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳在媒體上刊登召集友訊今年第一次股東臨時會公告，以解任第11屆董事高聚投資的董事職務，而高聚法人代表人正是胡雪。

胡雪認為，近來友訊因部分董事、獨董結盟市場派，爆出經營權爭議，甚至躍上新聞版面，對股東、員工、社會造成紛擾，深感不安，為捍衛友訊員工、股東權益，因此對外說明，期盼外界能給予諒解和支持，自己也會盡其所能守住公司，保護員工和股東。

胡雪表示，友訊今年要滿34歲了，一向是國內網通品牌的領導者，近年來，友訊力圖轉型，朝著毛利提升、費用減少和資源整合三大方向安排，期盼友訊能有下個30年的美好歲月，當然轉型之路大不易，近年獲利表現也不如預期，使得不少股東失望，股價表現也不盡人意，但隨著友訊逐漸走過轉型的陣痛期，友訊就能品嘗到轉型後開花結果的美好。

胡雪表示，隨著5G時代來臨，友訊也積極籌備相關應用服務，希望能提供企業、消費者最穩定、快速、安全的使用環境和科技生活。友訊提供家用的mydlink、企業的Nuclias Cloud雲服務也將成為下一波友訊營收成長動能，以「Nuclias」為例，就受到日本電信大廠和法國高中的青睞，隨著加值服務收費的商業模式越趨成熟，預估未來3~5年，友訊在垂直企業市場的市占率將有大幅成長。

胡雪強調，隨著友訊體質轉佳，走過轉型陣痛期時，市場卻傳出若干董事、獨董主動結盟市場派，枉顧友訊股東、員工權益，本人深感痛心，也呼籲和市場派結盟的董事、獨董，經營權爭議是一時的，但對友訊的傷害，卻是難以磨滅，過往始終不願主動出擊，但求能以友訊及友訊股東、員工的未來為優先考量，將傷害降至最低。

友訊去年營收169.96億元，營業毛利47.39億元，全年毛利率27.89%，營業淨損3.84億元，營益率-2.26%，稅前虧損2.89億元，全年淨損4.41億元，淨損歸屬母公司業主5.83億元，每股虧損0.78元。

(時報資訊)