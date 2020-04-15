新冠肺炎疫情延燒，持續衝擊台灣經濟，為響應經濟部推行的「零售業上架電商服務」紓困計畫，淘寶台灣祭出30萬補貼方案，輔助線下零售業者進入電商網路世代，入駐淘寶台灣開設虛擬店面，將台灣好物銷售到全台各地。其中，台灣指標食品大廠「維義」與雲林地方小農「桂林良品」更是首度進駐電商平台淘寶台灣，期望藉由積極拓展多元銷售通路帶動百萬潛在消費機會。

宅經濟當道，以往僅在線下零售通路銷售商品的食品大廠「維義」，今以「伴天下鴛鴦麵」作為敲門磚，入駐電商平台淘寶台灣銷售，瞄準淘寶台灣近百萬會員，拓展新消費市場。除了輔導實體店進駐平台開店外，為了幫助有意進駐的店家展現多元創意，淘寶台灣特別與全台共24所大專院校共同舉辦「新電農創意計畫-耕者有其店」新零售創業競賽，結合校園的力量協助在地小農、文創與地方特色商家拓展銷售機會，將平台上豐富的資源提供給地方商家。

淘寶台灣表示，疫情爆發以來，電商買氣旺盛，主動聯繫淘寶台灣詢問平台進駐詢問電話與訊息量，相較春節前已暴增3倍以上。淘寶台灣應援政府紓困計畫，針對新入駐的商家打造「疫起創造新商機振興計畫」，透過O2O線下串連線上的商業模式，協助實體店家數位轉型、創造營業額成長。

(時報資訊)