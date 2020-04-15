投資人對中國首季經濟料將重挫感到擔憂，以及受美股期貨下跌拖累，周三香港股市午後加速走跌，終場恆生指數下跌1.19%，為24145.34點。國企股(H股)收跌1.25%，為9724.70點。受國際油價重挫打擊，中國油氣控股跌8.05%，中海油跌5.18%，中石化跌3.96%，中石油跌4.14%。

(時報資訊)

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