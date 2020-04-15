《港股》陸經濟看衰＋美股期貨下跌 恆指收低1.19％ 16:312020/04/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對中國首季經濟料將重挫感到擔憂，以及受美股期貨下跌拖累，周三香港股市午後加速走跌，終場恆生指數下跌1.19%，為24145.34點。國企股(H股)收跌1.25%，為9724.70點。受國際油價重挫打擊，中國油氣控股跌8.05%，中海油跌5.18%，中石化跌3.96%，中石油跌4.14%。 (時報資訊) #中石化 #美股期貨 #中國 #重挫 #下跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 美部會 喊撤中國電信經營權 04:092020/04/11 全球財經 《國際金融》憂疫情衝擊不明 美股期貨下挫 10:012020/04/13 財經 美Q1財報季恐不樂觀 道瓊期指一度重挫近500點 16:052020/04/13 財經 曾經，我不認為自己是中國人（上） 04:102020/04/14 兩岸藝文 陸5G手機3月出貨量 再創高 04:102020/04/14 產業．科技 病毒可能改變世界經濟地圖嗎 04:102020/04/14 時論廣場 《國際金融》財報季開鑼前 美股期貨走高 15:572020/04/14 財經 陸首季PC出貨量 重挫逾3成 04:092020/04/15 焦點新聞 專家傳真－恐慌情緒瀰漫 穩舵前行三大關鍵 04:102020/04/15 產業特刊 疫情引發中俄緊張 04:102020/04/15 時論廣場 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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