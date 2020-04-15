京站時尚廣場近期陸續於台北車站本館及新店小碧潭分店更新建置美食街廣場中採用了威盛(2388)數位看板，象徵京站和威盛智慧城市進入另一個新合作的里程碑。

威盛表示，數位看板取代傳統紙張海報，這將是一項全面性的服務，主要是京站時尚廣場友善地球環保意識的行動展現，進而讓進入百貨公司消費的群眾感受整館內多元化的內容，及參考更多即時促銷活動或館內訊息，除在前端豐富畫面呈現及運用外，在後端管理介面上簡單操作，使行銷及IT人員易於維護及更新內容，還有手機App可以及時在數位看板前更換訊息，行動化便利的即時處理，大幅增加了管理的方便性及即時訊息的發布更新。

京站時尚廣場位居台北車站重要位置，引領市場潮流外，更不忘貼心反饋地球，同時考量消費者的消費經驗，未來數位看板亦可延伸更高端有效的運用，包括與消費者的互動體驗及蒐集更多消費者使用習慣的數據，未來透過AI的分析，行銷人員將能做更精準的行銷，貼近每位顧客的需求，而與威盛的合作則是長期AI整合運用佈局的最佳合作夥伴!!而這項合作不僅侷限於台北車站本館，亦於新拓展的小碧潭分店做更進一步的合作。

威盛智慧城市可以在此次繼續和百貨龍頭京站時尚廣場合作，威盛全球行銷副總經理Richard Brown表示，本次雙方秉持著服務客戶的精神及共同落實環境保護概念，未來將延續在AI的開拓研發，繼續提供京站時尚廣場更完整的技術服務。相信在京站時尚廣場的帶領下，得已持續提供一個友善的消費環境，創造更多VIP。

(時報資訊)