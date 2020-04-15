63歲奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）與妻子麗塔威爾遜（Rita Wilson）上月12日在澳洲感染新冠肺炎，是好萊塢首例確診的名人。他們經治療後評估已痊癒，上月底飛回加州洛杉磯居家隔離。麗塔14日接受電視節目《今日晨間》視訊訪問透露，夫妻倆至今仍不清楚感染源頭，但被告知2人應是同時被某人傳染。

麗塔先是和觀眾報平安，表示她與湯姆漢克目前身體狀況正常，並憶述當時疾病發作的經過，「當時感覺非常疲倦之餘，身體也極度疼痛不適與不想被觸碰」，症狀持續到第9天時，她曾高燒至38.8度並失去味覺與嗅覺；反觀湯姆漢克卻沒有發燒，也沒有失去味覺及嗅覺。

她也分享當時使用抗瘧疾的氯奎寧（chloroquine）治療，自爆服藥後出現嚴重副作用，感到作嘔、暈眩和肌肉無力，也提醒大眾一定要小心用藥，因為不知道是否安全無虞。麗達更透露與湯姆漢克已捐血給醫院研究，看看是否能將血液中的抗體協助製成疫苗，希望藉此能幫助其他病患。

(中時 )