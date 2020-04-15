國家通訊傳播委員會（NCC）今日公布5家行動寬頻業者之行動上網速率量測統計結果，中華電、遠傳坐穩網速雙雄。全國4G定點量測平均下載速率提升到108.33Mbps，不只「破百」，更較前期107年度量測結果95.42Mbps提高13.53％；各縣市4G移動量測平均下載速率則介於38.71~69.03Mbps。

全台22縣市中，遠傳「4G定點下載」網速在其中20個縣市均位居前兩名；「4G定點上傳」網速則除了在19個縣市名列前兩名，更在包含四都(台北市、桃園市、台中市、高雄市)在內的9個縣市中，奪下上傳網速第一名的寶座；遠傳在「Google雲端下載」測速中，則在全台22縣市中，均穩坐前兩名。

值得一提的是，無論是「4G定點下載」或是「Google雲端下載」網速，遠傳都是全台唯二平均網速超過100Mbps的電信業者

定點量測方面，由專業量測人員至全國7,851個戶外區域（包含村里長辦公室、郵局、警察局派出所、捷運站、火車站及百貨公司等區域）進行量測，結果顯示4G全國平均下載與上傳速率分別為108.33Mbps與27.18Mbps、雲端下載速率為95.64Mbps。

移動量測方面，由專業量測人員於各縣市主要道路、高速公路及快速道路以正常行車速率駕車進行量測，並於高鐵、臺鐵、臺北捷運及高雄捷運列車內進行量測。各縣市主要道路之4G平均下載速率為38.71Mbps~69.03Mbps、大眾運輸之4G平均下載速率為36.46Mbps~124.77Mbps。

比較前期107年6月至10月與本期4G定點量測之平均下載速率，由95.42Mbps提升到108.33Mbps，增幅為13.53％；移動量測部分，由各量測區域量測結果之比較，也可看出顯著成長。

NCC表示，由於4G用戶數整體係由107年10月之2,690萬戶增加至108年11月之2,926萬戶，增幅為8.77％，顯示行動寬頻業者隨用戶數成長仍持續積極建設高速行動寬頻網路。

NCC也說，透過行動寬頻上網速率量測督促業者建設，除了民眾可享有便利行動上網服務外，也讓我國行動寬頻基礎建設在國際間得到肯定。由國際測速機構(如opensignal、speedtest等)之量測數據顯示，我國速率排名常領先美國、英國及德國等先進國家，顯示我國行動寬頻基礎建設具一定水準。

(中時 )