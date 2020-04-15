大陸國務院公布：香港中聯辦副主任楊健被免職 16:352020/04/15 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港中聯辦副主任楊健被免職。(圖/擷自東網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院今(15)日發布國家工作人員任免令，香港中聯辦副主任楊健被免職。另外，舒曉琴免去國務院副秘書長、國家信訪局局長職務；羅文免去國家發展和改革委員會副主任職務；陳改戶免去國家民族事務委員會副主任職務長。國務院副秘書長、國家信訪局局長由李文章接任。 (中時電子報) #大陸國務院 #中聯辦 #副主任 #楊健 #免職 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 10:352020/04/15 兩岸 陸發改委：適當提高財政赤字率 增加地方專項債券規模 11:272020/04/15 財經 港中聯辦主任駱惠寧：絕不能讓香港成為國家安全風險口 13:022020/04/15 兩岸 兩岸熱門新聞 川普宣布暫停資助WHO 陸外交部：損害國際抗疫合作 - 兩岸 大陸國務院公布：香港中聯辦副主任楊健被免職 - 兩岸 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 女大學生失聯慘遭碎屍 最後一條訊息現蹊蹺 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。