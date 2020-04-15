大陸國務院今(15)日發布國家工作人員任免令，香港中聯辦副主任楊健被免職。另外，舒曉琴免去國務院副秘書長、國家信訪局局長職務；羅文免去國家發展和改革委員會副主任職務；陳改戶免去國家民族事務委員會副主任職務長。國務院副秘書長、國家信訪局局長由李文章接任。

(中時電子報)