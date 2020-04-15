中華民國玩具槍協會總幹事張柏勳今日接受訪問表示，內政部打算加強查緝模擬槍與改造槍枝，並修改條例第7條，提高改造槍枝刑度，玩具槍協會支持修法，但希望能夠舉辦審議會，讓玩具槍業者向外界釋疑。

立法院內政委員會今日審查「槍砲彈藥刀械管制條例」修正草案。審查結果如下：「槍砲彈藥刀械管制條例」修正草案第4、7、8、9條、第20條之1第1、5、6、8、9、10項，照行政院提案版本通過，第20條之1第2、3、7項均照民眾黨團版本提案通過。第20條之1第4項修正為「改造第1項公告查禁之模擬槍，可供發射金屬或子彈，未具殺傷力者，處新台幣30萬以下罰鍰。」

張柏勳指出，今日質詢時，內政部長徐國勇於答詢時保證，這次修法不涉及低動能遊戲用槍，也絕不會影響玩具槍產業，對此要感謝政府保障玩具槍產業。

張柏勳說，但基於法制之恆久，避免日後人事更迭再現疑慮，仍傾向支持國民黨立委林為洲等人提出的版本，將排除空氣動能玩具槍相關文字寫入母法。

張柏勳表示，徐國勇在答詢時說，台灣的玩具槍行銷全世界，政府不會去傷害經濟產業，還會去保護。因此希望空氣槍出口也可以比照模擬槍，改為許可制，並由警政署訂定許可辦法，讓玩具槍日後只要經向警政單位申請後，即可專供外銷。

張柏勳說，國內合法設立的玩具槍廠，所生產的空氣動能玩具槍，超過九成外銷海外。而外界所質疑的易買易改，恐成治安問題。但據了解，許多軍事迷是基於個人喜好，而收藏具有部分操作性能的模型槍，實務上並無涉及改造槍枝或作為犯案工具的情形。

張柏勳表示，希望政府在公告查禁操作槍前，能先邀請產官學三方參與，舉辦具公信力的模擬槍評估會議，讓產業界有機會向政府及外界說明。

(中時 )