苗栗區農業改良場成立農產加值打樣中心，即日起提供農民農產品加工試作打樣服務。（何冠嫻攝）

苗栗區農業改良場成立農產加值打樣中心，即日起提供農產品加工試作打樣，有乾燥、焙炒、粉碎及碾製等初級加工服務。（何冠嫻攝）

苗栗區農業改良場成立農產加值打樣中心，提供農產品加工試作打樣服務。（何冠嫻攝）

苗栗區農業改良場成立農產加值打樣中心，15日起提供免費加工打樣服務。苗栗農改場指出，去年已有許多農民諮詢設立加工廠、打樣試做等資訊，即日起將協助農友進行特色加工產品的開發，降低民眾投入農產加工風險，歡迎農民諮詢並事先申請打樣服務。

2018年起花蓮等地成立農產加值打樣中心後，許多農民也希望苗栗能有這項服務，經苗栗農改場歷時一年規畫翻修，將場內農業機械工廠整建成農產加值打樣中心，提供一年內免收費用打樣服務與加工諮詢，由中心人員提供加工設備操作及加工技術輔導。

農改場指出，去年接獲近20件加工廠、打樣試做資訊等諮詢案件，現已提早完成「苗栗區農產加值打樣中心」建置，設有冷凍乾燥機、除濕乾燥機、米穀壓餅機、加熱攪拌機、篩網式磨粉機及石磨式磨粉機等，針對水果、蔬菜、稻米、咖啡、牛蒡、薑黃等，分別提供乾燥、焙炒、粉碎及碾製等初級加工服務。

苗栗區農業改良場作物改良課長賴瑞聲說明，農產加值打樣中心配合農委會處理加工政策，提供加工打樣服務與相關諮詢，讓農民可進行加工產品開發、自行購置加工設備或代工生產評估，若要自行建置初級加工場域及設備，也可作為參考指標，減少初創風險，並提供原料加工方式到產品形象等建議，讓農村產業可從1級產業提升到2級或6級產業。

賴瑞聲指出，打樣服務採申請方式，與農民先以電話溝通後，確定加工方向與模式後，再依據現有設備做加工打樣。由於農改場希望能充份溝通後再進行，1件申請案約近2個小時，預估1天受理4件申請案，提醒民眾先以電話諮詢或預約，於上班時間電洽農產加值打樣中心窗口037-222111分機400或農產加工整合服務中心網頁(https：／／apisc.org.tw／)提出申請。

(中時 )