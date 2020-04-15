頭份分局積極協助防疫宣導大作戰 16:392020/04/15 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份警分局員警偕同頭份市公所、衛生所等單位赴大潤發宣導防疫保持社交距離。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭份警分局員警偕同頭份市公所、衛生所等單位赴大潤發宣導防疫保持社交距離。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕 頭份警分局員警偕同頭份市公所、衛生所等單位赴黃昏市場宣導防疫保持社交距離。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕 有鑑於新冠肺炎疫情日趨嚴重，頭份警分局偕同頭份市衛生所、及頭份市公所等防疫相關單位，14日先後前往頭份市黃昏市場、大潤發賣場等人潮聚集場所進行防疫宣導，並印製標語提醒民眾於公眾場所應戴口罩、勤洗手，注意保持室外社交安全距離1公尺，室內1、5公尺。 頭份警分局長邱紹雄表示，頭份市黃昏市場、大潤發賣場等為本轄人潮聚集場所，假日人潮、車潮不斷，警方將持續加強交通疏導外，也將落實宣導防疫作為：「社交距離注意事項」等防疫相關措施，希望全民共同遵守，維護你我的健康！ (中時 ) #頭份 #防疫 #宣導 #人潮 #場所 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉縣30處觀光熱點 定時消毒 04:102020/04/11 地方新聞 千人防疫就業2.0 北市釋757個職缺 04:102020/04/11 地方新聞 防疫作戰非常時期 三峽警全面清查KTV、小吃部 03:382020/04/11 生活 福安宮遶境 彰縣要求自主健管 04:102020/04/13 地方新聞 黃韻如：防疫模範生新加坡 一路走來驚心動魄 20:322020/04/13 生活 農民暖心響應 送茶包挺防疫 04:102020/04/14 地方新聞 PChome Thai 響應駐泰國代表處 成立「泰國台灣防疫商品專區」 10:502020/04/14 財經 冒防疫風險聚賭 警破遊戲主題餐廳賭場 13:392020/04/14 社會 因應歐美返台檢疫 國內備妥防疫旅宿 14:392020/04/14 生活 防疫旅館衝破6千間 新北、桃園最多 14:452020/04/14 生活 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 城隍爺顯靈「底下4公尺還有骨骸」 舊公墓清理乾淨變身公園 - 社會 小燈泡媽淚崩無用 王景玉逃死定讞 - 社會 囤積哄抬賣口罩發國難財 警溯源追出2生技公司流出 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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