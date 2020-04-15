頭份警分局員警偕同頭份市公所、衛生所等單位赴大潤發宣導防疫保持社交距離。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份警分局員警偕同頭份市公所、衛生所等單位赴黃昏市場宣導防疫保持社交距離。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

有鑑於新冠肺炎疫情日趨嚴重，頭份警分局偕同頭份市衛生所、及頭份市公所等防疫相關單位，14日先後前往頭份市黃昏市場、大潤發賣場等人潮聚集場所進行防疫宣導，並印製標語提醒民眾於公眾場所應戴口罩、勤洗手，注意保持室外社交安全距離1公尺，室內1、5公尺。

頭份警分局長邱紹雄表示，頭份市黃昏市場、大潤發賣場等為本轄人潮聚集場所，假日人潮、車潮不斷，警方將持續加強交通疏導外，也將落實宣導防疫作為：「社交距離注意事項」等防疫相關措施，希望全民共同遵守，維護你我的健康！

(中時 )