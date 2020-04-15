飯店不只是旅途中另一個家，享受美味料理、一夜好眠外，也能品藝術、看展覽！台南老爺行旅攜手台味美學之名的硬漢設計師—廖小子、專注實驗台灣在地元素的超台藝術家—李文政、致力扶植府城藝文新星的—台南新藝獎，集結手創者品牌—Design Port International，打造最新一期的主題策展《色水島》。「色水」二字源自閩南語中「顏色」之意；色水島嘗試從各藝術家的視角出發，關注台灣色彩與個人情感間的連結，包含街道文化、空間人文、土地風景等面向，反映其藝術、情感、語彙以及美感之脈絡，邀請旅人一同感受藝術家們的台灣色彩文化思路。

【台南老爺行旅_第十三號展覽-色水島】7F廖小子_向海望山。（台南老爺行旅 提供）

本次展覽焦點展區《向海望山》，力邀榮獲2018年金曲獎最佳專輯設計獎—廖小子操刀，以台灣壯麗山脈及環伺的海洋為靈感，打造出浮沉台灣情感，反映島上複雜歷史、糾結多元文化所代表的「台灣黑」，「這個黑，它像是黑水溝，浮沉著台灣，也是暗物質，環繞著霓虹」。小子期盼藉由黑的沉潛，讓觀者在展間漫步停留，重新回望經歷殖民、移民文化疊加與政權更迭後的島嶼故事，感受貫穿古今的共時情感。

【台南老爺行旅_第十三號展覽-色水島】6F台南新藝獎_色彩煉金術。（台南老爺行旅 提供）

期望將台又俗的生活轉化為前衛符號的藝術家—李文政，首度將曾出現在「白晝之夜」的舞台裝置意象搬進飯店。《台灣夢之台南市》延續以台灣特有的招牌文化與形式為設計精神，展場內選出近期重要的議題與理念，結合府城獨有的招牌用語，刻劃出街道文化、生猛違建等努力求生存的樣貌；展間大量運用高彩度孔雀燈，紅、黃、藍、綠等互補色所交織出的螢光世界，充分展現出台灣獨特的夜間風景。

【台南老爺行旅_第十三號展覽-色水島】6F台南新藝獎_色彩煉金術。（台南老爺行旅 提供）

《色彩煉金術》由本屆策展人—張惠蘭，集結七位專注探索原生色彩的藝術家，以土地、自然為主題，闡述色彩在生活及藝術中所扮演的角色，引領觀者從「土地」的原始樣貌出發，藉由其顏色和紋理的豐富性，重新認識台灣寧靜存在的土。《手作日常—看見台灣》再次集結台、港兩地共五位手創品牌，由藝術家們從自身感受到的台灣出發，透過織品、布包、木作等媒材，致敬這塊島嶼的豐饒，更闡述著對它的愛戀！

【台南老爺行旅_第十三號展覽-色水島】9FDPI_手作日常-看見台灣。（台南老爺行旅 提供）

《色水島》主題展即日起至8月30日，於台南老爺行旅6789 Gallery展出，同步推出系列活動「我的色水島主張！」，拍照並上傳IG標註「#色水島、 #台南老爺行旅」，台南老爺行旅將不定期挑選最佳色彩主張，贈送千元住宿抵用金，並於飯店大廳展示；四月不分平、假日，訂購當季指定專案及房型，亦同享藝文折抵金500元，邀請旅人一同前來，感受展間限定的台灣色彩風景！

【台南老爺行旅_第十三號展覽-色水島】6F台南新藝獎_色彩煉金術。（台南老爺行旅 提供）

不過也提醒大家，近來新冠肺炎疫情蔓延，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)