民進黨在立法院第10屆席次，拿下過半，卻也讓越來越多民進黨以前沒做的方案，重新下鍋再炒，近日華航改名；護照去中化等議題重新端上桌，對於改護照國名一案，資深媒體人趙少康就表示，這事不可能行的通，就算蔡英文想，美國、中國大陸也不可能點頭。

趙少康今在其主持節目《觀點》談及華航改名「台灣航空」，他認為，改下去華航價值10億美金的商標若被有心人拿去註冊，那華航就慘了。對於有立委提案要將護照封面「Republic of China」改為「Taiwan」，趙少康說，此舉等於一次幹掉現有建交的15個邦交國，現狀就是國際上還有多數國承認我們(中華民國)是主權獨立國家，才會擁有這些邦交國，改名其實就是假議題，騙選票的。

針對華航改名，趙少康說，這涉及已經和國際談妥的航權問題會有很大影響，且佔華航4成營收的兩岸航線，大陸官方也可能因為新名稱有台獨之嫌，而祭反制手段，中斷華航航權，讓長榮照飛。

共同主持人尹乃菁更嗆台灣基進黨陳柏惟，要他帶種一點，找幾個立委聯合提案，改「護照國名公投」，不要只改封面，改封面自爽而已，反正立院現在民進黨是多數，如果蔡總統敢讓公投案通過，那就佩服她。否則都是打嘴砲，永遠都是喊爽的。

趙少康也認為，若真的走到這一步，老美老共不會坐視不管，台灣獨立不符合美國在東亞的利益，會打破區域局勢平衡，中國大陸更絕不可能忍受台獨，這是對台方針的底線，他和尹乃菁「笑她(蔡英文)不敢」。

在節目中趙少康也談及蔡520第二任台獨可能性，他認為，蔡過去在扁政府時期擔任陸委會主委，她知道改國名事態嚴重性，且真要改國名，隨她愛怎麼改怎麼改，但不要在疫情高峰的時候改，這種疫情嚴峻時期非常不適宜。

(中時電子報)