一年一度的母親節即將到來，知名烘焙品牌一之軒表示，今年特別以「獻給媽咪的夢遊仙境」為主題，推出6款不同口味及造型的母親節蛋糕，4月底前預購可享有8折優惠，在實體通路、官網、超商、電商平台等皆可購買！

一之軒表示，據經濟部統計處調查，台灣烘焙市場一年約600億元的規模，其中甜點蛋糕產值超過200億元，而一年一度的母親節，對烘焙業上下游供應鏈，可說是上半年最大的一個檔期。

一之軒總經理特助廖珮綺表示，雖然近兩個月買氣受疫情影響，但母親節仍是備受消費者重視的節慶，團隊早從年後便啟動規劃，不僅在大台北地區21間門市及網購推出6款蛋糕，同時也與三大超商通路、電商平台合作，分別推出不同的母親節商品，希冀透過多元化的銷售管道來拉升業績。

一之軒指出，今年特別以「獻給媽咪的夢遊仙境」為主題，其中，主打款是奶茶口味「心之物語」，以仕女剪影映照著優雅簍空的心型巧克力，猶如穿梭在對話的想像，香氣四溢的奶茶餡搭配上滑順的布丁，與咖啡巧克力的香濃交融，兼具味覺、視覺的享受。

一之軒表示，考量現在家庭結構改變，6吋蛋糕逐漸成為消費者喜愛的尺寸，加上疫情影響，預估家庭聚會人口減少，一之軒特別規劃兩款6吋慕斯蛋糕，提供小家庭選擇。其中，粉紅色慕斯的「莓果皇后」，草莓慕斯與覆盆子果泥搭配的酸甜口感，賦予了整顆慕斯蛋糕誘人的層次；另一款「白夜童話」是用小金澄奶油餡搭配蔓越莓堅果牛軋慕斯，慕斯蛋糕可冷凍宅配，特製的外送箱加上運費需另收200元。

廖珮綺說，觀察近兩個月，整體市場因疫情影響，消費呈現保守狀況，因此為感謝顧客長久以來的支持，今年母親節檔期一之軒也特別推出超值優惠折扣。即日起至4月底前，凡訂購6吋以上母親節蛋糕（莓果皇后除外）可享8折優惠，大台北地區8吋以上外送則可享85折；5/1～5/10全面85折，外送範圍與服務可洽詢各門市。同時也開放網路下單、門市取貨服務。

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