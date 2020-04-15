台苯（1310）去年受制SM行情趨緩，獲利年減27.48％，EPS 1.67元，創四年新低。董事會決議，108年度股利擬配息0.75元調高為每股配息1元；以15.8元計算，股息殖利率6.3％。

今年SM因大陸新增產能即將大舉開出，產業將處於供過於求狀態，大陸更將從過往SM進口國轉為SM出口國，對SM報價增添壓力。

SM下游應用為PS、EPS、ABS三者大宗；其中，PS廣泛用在食品容器、玩具、IC卡及資訊產品，ABS也以SM為原料用於汽機車業、手提箱、水管閥門、玩具等。

研究機構推估，今年全球SM新增產能將逾350萬噸，2021年也約有260萬噸將開出，且產能多位於大陸。另，台化（1326）也預估，今年至2023年間，大陸將有超過600萬噸SM產能開出，將從第二季起，對SM市況帶來影響、挑戰，後市展望審慎、保守因應。

台苯指出，今年SM因大陸新增產能即將大舉開出，產業將處於供過於求狀態，大陸更將從過往SM進口國轉為SM出口國，都對SM報價增添壓力。所幸，台苯主銷國內市場，且SM原料乙烯、苯價趨緩，搭配推動去瓶頸工程，強化成本條件，期盼藉此力保盈餘能量。

(工商 )