京站時尚廣場近期陸續於台北車站本館及新店小碧潭分店更新建置美食街廣場中採用了威盛電子（2388）數位看板。出於友善環境無紙化環保地球的概念，同時提供消費者更豐富的館內資訊。京站時尚廣場和威盛電子智慧城市開啟另一個合作，希望消費者進到京站時尚廣場即能享有舒適的消費體驗環境。

威盛電子數位看板取代傳統紙張海報，這將是一項全面性的服務，主要是京站時尚廣場友善地球環保意識的行動展現，進而讓進入百貨公司消費的群眾感受整館內多元化的內容，及參考更多即時促銷活動或館內訊息。除在前端豐富畫面呈現及運用外，在後端管理介面上簡單操作，使行銷及IT人員易於維護及更新內容，還有手機App可以及時在數位看板前更換訊息。行動化便利的即時處理，大幅增加了管理的方便性及即時訊息的發布更新。

京站時尚廣場位居台北車站重要位置，引領市場潮流外，更不忘貼心反饋地球，同時考量消費者的消費經驗，不愧是台灣百貨業界領先的翹楚。未來數位看板亦可延伸更高端有效的運用，包括與消費者的互動體驗及蒐集更多消費者使用習慣的數據，未來透過AI的分析，行銷人員將能做更精準的行銷，貼近每位顧客的需求，而與威盛的合作則是長期AI整合運用佈局的最佳合作夥伴，而這項合作不僅侷限於台北車站本館，亦於新拓展的小碧潭分店做更進一步的合作。

此次更換數位看板的應用，京站時尚廣場總經理柯愫吟表示：「我們身為企業主，除了對股東有經營績效的使命外，同時對企業責任深感重要，也因此提供無紙化環境的數位看板應用來呼應綠色環保的概念和實踐，並對威盛所提出的整體方案感到滿意，希望我們共同落實地球綠色環保的企業責任。另外，近期由於新冠疫情的影響，京站時尚廣場在防疫的設備及措施上，亦不遺餘力，讓民眾可以安心消費。」

威盛電子智慧城市可以在此次繼續和百貨龍頭京站時尚廣場合作，威盛電子全球行銷副總經理Richard Brown表示：「我們深感榮幸能與京站時尚廣場這樣精實的客戶合作，我們秉持著服務客戶的精神及共同落實環境保護概念，未來將延續我們在AI的開拓研發，繼續提供京站時尚廣場更完整的技術服務。相信在京站時尚廣場的帶領下，得已持續提供一個友善的消費環境，創造更多VIP。」

(工商 )