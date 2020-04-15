基隆實驗學校八堵、瑪陵國小啟動特色招生，有多種特色可供選擇。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆實驗學校八堵、瑪陵國小啟動特色招生，有多種特色可供選擇。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市公辦公營八堵國小、公辦民營瑪陵國小，兩所國小各具特色，校內有著社區共讀站、昆蟲館、文物館、有機農作菜園、生態園等教學場域，市府教育處歡迎認同特殊教育理念的家長，加入實驗教育的行列，體驗不同的優質多元的學習方式。

配合新學年的到來，瑪陵國小將於18日辦理小一新生招生說明會暨體驗活動，邀請有意讓孩子就讀公辦民營實驗教育的家長們，能進一步認識學校的辦學理念與特色，瑪陵國小指出，校方以生命教育為主軸，親師生間栽種植物、體驗農事、親近土地進而推展食農教育、有機生態教育，同時善用校園特色，透過生活體驗、環境探索以領域學習的多元主軸，落實全人教育的目標，校方強調，18、22日為新生報名，24、25日為新生報到。

另外，八堵國小以「審美」串接各項課程與學習，截至目前已經有了將近3個學年完整的學習嘗試與體驗，孩子們持續在學習歷程中建構對美好生活的各種想像，市府指出，八堵國小於107年度更入選2018親子天下教育創新100，並榮獲人氣票選第一名，目前招生說明會已辦理完畢，吸引許多對學校教育理念有興趣的家長前往了解課程內容及整體狀況，而在17、18日學區內新生報到，若報到有缺額，才開放報名。

基隆實驗學校八堵、瑪陵國小啟動特色招生，有多種特色可供選擇。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

(中時 )